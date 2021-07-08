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Пилоты ЦСКА/Самара выиграли 5 медалей на чемпионате России по вертолетному спорту

8 июля 2021 13:31
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Пилоты ЦСКА/Самара выиграли 5 медалей на чемпионате России по вертолетному спорту

На аэродроме «Конаково» Тверской области завершился 56-й чемпионат России по вертолетному спорту. В первом старте сезона пилоты ЦСКА/Самара завоевали сразу 5 наград. Украшением турнира стали три вертолета МИ-2 самарского филиала армейского Клуба.

В соревнованиях приняли участие 28 летчиков в составе 14-и российских экипажей из Москвы, Московской, Самарской, Саратовской, Тверской и Новосибирской областей. Турнир получился долгожданным, захватывающим и результативным для вертолетчиков самарского филиала ЦСКА. Спортсмены разыграли 7 комплектов медалей в 4-х дисциплинах – «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов», «Слалом», а также в общем и женском многоборье, и командном зачете.

По итогам воздушных баталий в общекомандном зачете армейцы стали вторыми: серебряные медали завоевали Виктор Коротаев, Владимир Зябликов, Алексей Майоров и Сергей Костин.

Блестяще в женском многоборье выступил ставший уже легендарным армейский экипаж Елена Прокофьева (МСМК) - Диана Риязова (МС). Девушки выиграли «золото» турнира, оставив позади соперниц из Новосибирска и Москвы.

Заслуженные мастера спорта пилоты самарского филиала ЦСКА Виктор Коротаев, Владимир Зябликов заполучили серебряную награду в дисциплине «Навигация».

В дисциплине «Полет на точность» армейцы сумели забрать два комплекта наград: «серебро» увезли в Самару мастера спорта международного класса Алексей Майоров и Сергей Костин, а их коллеги Виктор Дегтярь и Пётр Васильев стали бронзовыми призерами соревнований.

- Девчонки дали жару, и новички не подкачали! – поделился эмоциями от чемпионата с пресс-центром ЦСКА/Самара старший тренер-начальник команды вертолетного звена Аэроклуба филиала, заслуженный тренер России, судья Международной категории (ФАИ) Михаил Бибишев. - Очень хорошо после пятилетнего перерыва выступили новые пилоты нашей команды Алексей Майоров и Сергей Костин, взяли серебро. Это большой успех для армейского вертолетного спорта, - добавил Бибишев.

 

 

Теги: вертолет вертолетный спорт ЦСКА

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