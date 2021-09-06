На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью

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С 6 по 10 сентября 2021 года на объектах самарского филиала ЦСКА пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ летнему офицерскому троеборью. Стрельба из табельного ПМ, плавание и бег – дисциплины, входящие в регламент летнего троеборья.

В соревнованиях примут участие около 100 военнослужащих в составе 10 сборных команд, представляющих военные округа, рода войск и виды Вооруженных Сил, а также Военный институт физической культуры (ВИФК, г. Санкт-Петербург). В каждой команде 8 человек в трех возрастных группах: 4 спортсмена – до 30 лет, 3 – до 40 лет и 1 – старше 40 лет.

Организацию и судейство осуществляют специалисты самарского филиала ЦСКА, ЦВО, а также приглашенные судьи.

Этапы чемпионата проходят на объектах Центрального спортивного клуба Армии в Самаре – в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный».

Парад участников соревнований и открытие чемпионата состоится 7 сентября в 15.00 на стадионе УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА.

В рамках открытия запланировано торжественное вручение зачетных классификационных книжек воспитанникам отделения парашютного спорта спортивной школы самарского филиала ЦСКА. Ребятам присвоен третий спортивный разряд за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации на 2018-2021 годы по виду спорта «Парашютный спорт».