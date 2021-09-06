Я нашел ошибку
Главные новости:
Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже мороженого с охраняемого объекта
Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже мороженого с охраняемого объекта
Правительство расширило функционал портала госуслуг
Правительство расширило функционал портала госуслуг
Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки
Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
В Самаре задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
До конца года в Самарскую область поступят 70 школьных автобусов
До конца года в Самарскую область поступят 70 школьных автобусов
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью
На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью

6 сентября 2021 10:53
126
На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по летнему офицерскому троеборью

С 6 по 10 сентября 2021 года на объектах самарского филиала ЦСКА пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ летнему офицерскому троеборью. Стрельба из табельного ПМ, плавание и бег – дисциплины, входящие в регламент летнего троеборья.

В соревнованиях примут участие около 100 военнослужащих в составе 10 сборных команд, представляющих военные округа, рода войск и виды Вооруженных Сил, а также Военный институт физической культуры (ВИФК, г. Санкт-Петербург). В каждой команде 8 человек в трех возрастных группах: 4 спортсмена – до 30 лет, 3 – до 40 лет и 1 – старше 40 лет.

Организацию и судейство осуществляют специалисты самарского филиала ЦСКА, ЦВО, а также приглашенные судьи.

Этапы чемпионата проходят на объектах Центрального спортивного клуба Армии в Самаре – в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный».

Парад участников соревнований и открытие чемпионата состоится 7 сентября в 15.00 на стадионе УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА. 

В рамках открытия запланировано торжественное вручение зачетных классификационных книжек воспитанникам отделения парашютного спорта спортивной школы самарского филиала ЦСКА. Ребятам присвоен третий спортивный разряд за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации на 2018-2021 годы по виду спорта «Парашютный спорт».

Теги: вооруженные силы ЦСКА чемпионат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершился чемпионат ВС РФ по парашютному спорту
02 августа 2021, 13:08
В Самаре завершился чемпионат ВС РФ по парашютному спорту
Благодаря чёткой организации со стороны руководства, слаженной работе инженерно-технической службы и пилотов было выполнено несколько сотен подъёмов... Спорт
730
Самарский аэродром «Кряж» впервые принимает чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту
28 июля 2021, 11:28
Самарский аэродром «Кряж» впервые принимает чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту
Чемпионат проходит в трёх направлениях по трём дисциплинам/ Спорт
782
В Самаре пройдет чемпионат ВС РФ по парашютному спорту
22 июля 2021, 09:48
В Самаре пройдет чемпионат ВС РФ по парашютному спорту
В соревнованиях примут участие более 100 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд. Спорт
779
В центре внимания
6 сентября 2021  11:32
Сентябрь приготовил метеозависимым два серьезных испытания, предупреждают самарские медики
49
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
6 сентября 2021  11:00
В Самаре 11 и 15 сентября 2021 года откроются три круглогодичные продуктовые ярмарки
143
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
6 сентября 2021  10:55
Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому
135
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами
6 сентября 2021  10:36
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами
131
После жары самарцев ждут заморозки
6 сентября 2021  09:57
После жары самарцев ждут заморозки
175
Весь список