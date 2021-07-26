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Чемпионат ВС РФ по парашютному спорту проходит в Самаре

26 июля 2021 10:56
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Чемпионат ВС РФ по парашютному спорту проходит в Самаре

Вчера, 25 июля, на аэродроме Кряж самарского филиала ЦСКА в рамках чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту спортсмены начали соревноваться в индивидуальной и групповой акробатике. После первых двух туров лидерство в мужском и женском индивидуальных зачетах захватили спортсмены Центрального спортивного клуба Армии.

В первый соревновательный день чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, который проходит на аэродроме Кряж самарского филиала ЦСКА, участники начали борьбу за награды в индивидуальной и групповой акробатике.

В групповой акробатике команды успели полностью завершить первый тур и начать прыжки второго тура. 

«Можно смело сказать, что за всю историю 21 века – это первый чемпионат Вооруженных Сил России, который мы проводим в Самаре на базе ЦСКА, - отметил в беседе с пресс-центром ЦСКА Главный судья соревнований - заслуженный тренер СССР по парашютному спорту, судья международной категории, военный лётчик 1 класса полковник ВВС Анатолий Константинович Сырчин. - По значимости наш турнир стоит выше, чем чемпионат страны: по количеству участников, по динамике работы, по количеству упражнений.

Всего в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту в Самаре примут участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд - ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ. В их числе награды в своих зачетах разыграют около 60 парашютисток.

Победители и призеры во всех зачетах чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту будут определены 30 июля.

Теги: парашютный спорт ЦСКА

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