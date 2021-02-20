Первый официальный матч в 2021 "Крылья Советов" сыграют с "Химками" 22 февраля 

91

Сегодня "Крылья Советов" провели заключительную тренировку на сборах в Турции и завершили подготовку ко второй части сезона.

Перед началом занятия главный тренер нашей команды Игорь Осинькин вручил футболки Михаилу Семерне в честь дня рождения и Рикарду Алвешу, для которого эта тренировка стала первой в составе "Крыльев Советов".

По окончании занятия самарцы отправились в Москву, а Рикарду Алвеш – в Португалию для оформления визы.

Завтра "Крылья" проведут предматчевую тренировку в "Новых Химках".

Первый официальный матч в 2021 году самарцы сыграют в понедельник, 22 февраля. В рамках 1/8 Бетсити Кубка России "Крылья Советов" встретятся с "Химками". Матч пройдет на "Арене Химки" и начнется в 15:30 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", на сайте "Одноклассники" и во "Вконтакте". Наш клуб организует совместный показ этого поединка в баре "На Дне" (сбор гостей в 14:30), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"