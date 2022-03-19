Первенство России по русским шашкам проходит в Самарской области

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Первенство России по русским шашкам (шашки-64) проходит в Самарской области на базе загородного санатория "Циолковский". Главный судья и главный организатор соревнований – президент федерации шашек региона, гроссмейстер Олег Дашков – рассказал: в главном турнире года участвуют 260 юных спортсменов из 28 регионов страны. Они борются за победу и призовые места сразу в нескольких возрастных категориях: среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до 11 лет и до 14 лет. Итоги будут подведены в классической программе, в блице (молниеносной игре) и в быстрой игре. Среди претендентов на победу - шашисты из Республики Саха (Якутия), Москвы, Калужской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области.



Честь 63-го региона на домашнем первенстве страны защищают победители и призеры первенства области. Они были определены на областных соревнованиях, которые прошли в шашечном клубе Олега Дашкова. Это Михаил Черноземов, Захар и Арина Голодяевы, Денис Милосердов, Дмитрий Ероскин, Роман Улендеев, Никита Храмцов, Варвара Ананьина, Анастасия Григорьева, Ксения Дашкова и другие.



Победители и призеры первенства России-2022 в классической программе станут известны 25 марта. А в других видах программы – 19-го и 20-го числа, сообщает Сова.

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