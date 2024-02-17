Первая победа после получения боксером Джонсоном гражданства России: "Это для Самары"

Получивший в январе российское гражданство боксер из США Кевин Джонсон назвал себя русским и заявил, что был рад победить и заставить страну гордиться собой, передает РИА Новости.
В пятницу Джонсон победил ирландца Шона Тернера техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире в Москве.
"Как русский я рад, что заставил свою страну гордиться мной. Мне надо показать, что я представляю Россию. Мне было нужно побыть другим Джонсоном", - рассказал спортсмен журналистам.
"Это для Самары", - добавил боксер.
Президент РФ Владимир Путин 9 января подписал указ о принятии Джонсона в российское гражданство.
Фото: pxhere.com