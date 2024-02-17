Первая победа после получения боксером Джонсоном гражданства России: "Это для Самары"

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Получивший в январе российское гражданство боксер из США Кевин Джонсон назвал себя русским и заявил, что был рад победить и заставить страну гордиться собой, передает РИА Новости.

В пятницу Джонсон победил ирландца Шона Тернера техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире в Москве.

"Как русский я рад, что заставил свою страну гордиться мной. Мне надо показать, что я представляю Россию. Мне было нужно побыть другим Джонсоном", - рассказал спортсмен журналистам.

"Это для Самары", - добавил боксер.

Президент РФ Владимир Путин 9 января подписал указ о принятии Джонсона в российское гражданство.

Фото: pxhere.com