Парусный сезон 2025 года завершился в Самаре

156

В выходные состоялся Чемпионат России по парусному спорту и Международные соревнования по парусному спорту «Открытый Кубок Содружества по парусному спорту 2025».

Глава города Самара поздравил спортсменов и обсудил с президентом Федерации парусного спорта России Сергеем Джиенбаевым перспективы развития парусного спорта в Самаре.

«Поддержка Сергеем Нуржановичем проекта открытия Международной школы парусного спорта в Самаре и Абхазии важна. Сильную самарскую школу парусного спорта нужно возрождать, а для этого делать спорт максимально доступным для детей. Перспективы понятны, работаем. Уверен, скоро и у яхтсменов появится возможность выступать на международных соревнованиях под российским флагом и стоять на пьедестале почета под гимн России. Всех победителей соревнований поздравляю с заслуженными победами! Уверен, скоро встретимся с сильнейшими спортсменами на турнирах в Самаре»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Соревнования проходили с 22 по 29 сентября на базе яхт-клуба «Дружба», спортсмены выступили в шести классах: «Лазер-стандарт», «Накра 17», «470-смешанный», «Лазер - радиал», «49-й FX» и «49-й». Среди победителей и призеров – спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Ростова-на-Дону, Воронежа, а также Республики Беларусь.

Фото предоставлено горадминистрацией