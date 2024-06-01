"Парни из стали": первый следж-хоккейный матч состоялся на большом льду Дворца спорта в Самаре

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В рамках хоккейного турнира "Парни из стали", который проходит в эти дни в Самарской области, состоялся выставочный матч по следж-хоккею. На ледовой площадке Дворца спорта в Самаре встретились "Лада" и ЦСК ВВС - следж-хоккейные команды, созданные при профессиональных клубах региона.



Основное время матча завершилось вничью - 0:0, а в серии буллитов удача улыбнулась тольяттинцам.



"Лада" получила золотой кубок, у ЦСК ВВС - серебряная награда.



Награждение провели инициатор турнира, полковник медицинской службы Владимир Лютов и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО