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"Парни из стали": первый следж-хоккейный матч состоялся на большом льду Дворца спорта в Самаре

1 июня 2024 15:13
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"Лада" получила золотой кубок, у ЦСК ВВС - серебряная награда.

В рамках хоккейного турнира "Парни из стали", который проходит в эти дни в Самарской области, состоялся выставочный матч по следж-хоккею. На ледовой площадке Дворца спорта в Самаре встретились "Лада" и ЦСК ВВС - следж-хоккейные команды, созданные при профессиональных клубах региона.

Основное время матча завершилось вничью - 0:0, а в серии буллитов удача улыбнулась тольяттинцам.

"Лада" получила золотой кубок, у ЦСК ВВС - серебряная награда.

Награждение провели инициатор турнира, полковник медицинской службы Владимир Лютов и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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