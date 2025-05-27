 Открыт прием заявок на конкурс «Добрый спорт» Фонда Тимченк

Конкурс направлен на раскрытие и развитие потенциала детей и подростков, живущих в малых городах и в сельской местности, для их успешной самореализации через поиск и поддержку проектов массового спорта.
Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации и зарегистрированные территориальные общественные самоуправления, реализующие проекты по развитию детского любительского спорта на малых территориях.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
Добрый лед – проекты по развитию дворового хоккея
Команда нашего двора – проекты по развитию летних командных видов спорта
Сильный ход – проекты по развитию шахмат
Выпускники – поддержка действующих победителей конкурса
Победители получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей и экспертное сопровождение.
Заявки принимаются до 10 июля!
Все подробности на сайте и в соцсетях соцсетях и на сайте Фонда: https://fondtimchenko.ru/contests/programs/dobryy-spo..
Фото: минспорта СО