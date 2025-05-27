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 Открыт прием заявок на конкурс «Добрый спорт» Фонда Тимченк

27 мая 2025 14:27
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 Победители получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей и экспертное сопровождение.

Конкурс направлен на раскрытие и развитие потенциала детей и подростков, живущих в малых городах и в сельской местности, для их успешной самореализации через поиск и поддержку проектов массового спорта.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации и зарегистрированные территориальные общественные самоуправления, реализующие проекты по развитию детского любительского спорта на малых территориях.

Конкурс проводится в четырех номинациях:

 Добрый лед – проекты по развитию дворового хоккея

 Команда нашего двора – проекты по развитию летних командных видов спорта

 Сильный ход – проекты по развитию шахмат

 Выпускники – поддержка действующих победителей конкурса

 Победители получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей и экспертное сопровождение.

Заявки принимаются до 10 июля!

Все подробности на сайте и в соцсетях соцсетях и на сайте Фонда: https://fondtimchenko.ru/contests/programs/dobryy-spo..

 

Фото:   минспорта СО

 

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