 Открыт прием заявок на конкурс «Добрый спорт» Фонда Тимченк

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Конкурс направлен на раскрытие и развитие потенциала детей и подростков, живущих в малых городах и в сельской местности, для их успешной самореализации через поиск и поддержку проектов массового спорта.



Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации и зарегистрированные территориальные общественные самоуправления, реализующие проекты по развитию детского любительского спорта на малых территориях.



Конкурс проводится в четырех номинациях:



Добрый лед – проекты по развитию дворового хоккея



Команда нашего двора – проекты по развитию летних командных видов спорта



Сильный ход – проекты по развитию шахмат



Выпускники – поддержка действующих победителей конкурса



Победители получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей и экспертное сопровождение.



Заявки принимаются до 10 июля!



Все подробности на сайте и в соцсетях соцсетях и на сайте Фонда: https://fondtimchenko.ru/contests/programs/dobryy-spo..

Фото: минспорта СО