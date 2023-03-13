Определены победители регионального этапа зимнего фестиваля комплекса ГТО

На трассах спортивной школы «Чайка» состоялся региональный этап зимнего фестиваля комплекса ГТО.
В соревнованиях участвовала 21 команда из муниципальных образований Самарской области. Возраст участников от 18 до 59 лет. Победителями и призерами фестиваля стали:
Личный зачет, женщины 18-35 лет:
Ксения Анисимова (г.о. Самара);
Диана Антипова (м.р. Челно-Вершинский);
Анастасия Сторожева (г.о. Отрадный).
Личный зачет, мужчины 18-35 лет:
Дмитрий Корнеев (г.о. Самара);
Сергей Кузнецов (г.о. Новокуйбышевск);
Роман Милкин (м.р. Сергиевский).
Личный зачет, женщины 36-59 лет:
Светлана Матуляк (г.о. Тольятти);
Татьяна Зотова (м.р. Челно-Вершинский);
Эльвира Чудаева (г.о. Новокуйбышевск).
Личный зачет, мужчины 36-59 лет:
Сергей Глушков (м.р. Сергиевский);
Александр Атякшев (г.о. Новокуйбышевск);
Андрей Хоханов (м.р. Волжский).
Турнир по перетягиванию каната:
Команда м.р. Шенталинский;
Команда г.о. Самара-3;
Команда м.р. Шигонский.
Общекомандный зачет:
Команда г.о. Самара-1;
Команда м.р. Челно-Вершинский;
Команда м.р. Сергиевский.
Фото: минспорта СО