Определены победители регионального этапа зимнего фестиваля комплекса ГТО

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На трассах спортивной школы «Чайка» состоялся региональный этап зимнего фестиваля комплекса ГТО.



В соревнованиях участвовала 21 команда из муниципальных образований Самарской области. Возраст участников от 18 до 59 лет. Победителями и призерами фестиваля стали:



Личный зачет, женщины 18-35 лет:

Ксения Анисимова (г.о. Самара);

Диана Антипова (м.р. Челно-Вершинский);

Анастасия Сторожева (г.о. Отрадный).



Личный зачет, мужчины 18-35 лет:

Дмитрий Корнеев (г.о. Самара);

Сергей Кузнецов (г.о. Новокуйбышевск);

Роман Милкин (м.р. Сергиевский).



Личный зачет, женщины 36-59 лет:

Светлана Матуляк (г.о. Тольятти);

Татьяна Зотова (м.р. Челно-Вершинский);

Эльвира Чудаева (г.о. Новокуйбышевск).



Личный зачет, мужчины 36-59 лет:

Сергей Глушков (м.р. Сергиевский);

Александр Атякшев (г.о. Новокуйбышевск);

Андрей Хоханов (м.р. Волжский).



Турнир по перетягиванию каната:

Команда м.р. Шенталинский;

Команда г.о. Самара-3;

Команда м.р. Шигонский.



Общекомандный зачет:

Команда г.о. Самара-1;

Команда м.р. Челно-Вершинский;

Команда м.р. Сергиевский.

Фото: минспорта СО