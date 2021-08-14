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Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом
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Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом

14 августа 2021 15:47
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В качестве соведущей знаменитая гандболиста пригласила активистку Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Ирину Долгополову.

В субботу, 14 августа, в Тольятти на территории УСК «Олимп» прошло массовое празднование Дня физкультурника. В мероприятии под названием «О спорт – ты жизнь!» приняли участие более сотни горожан, приверженных здоровому образу жизни.

Гвоздем программы стала зарядка с чемпионом. Ее провела серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио, прославленная гандболистка из Тольятти Ольга Фомина. В качестве соведущей зарядки спортсменка пригласила активистку движения «Мы вместе» Ирину Долгополову. 

«Ваша поддержка придавала мне сил на Олимпиаде, а сегодня я постараюсь помочь вам получить заряд уверенности и сил. Спасибо вам, что верили в нашу команду»», - обратилась к тольяттинцам Ольга Фомина

Ведущие продемонстрировали участникам мероприятия комплекс профессиональных спортивных упражнений. 

«Сегодня здесь собрались самые активные и спортивные люди нашего города. Тольятти постоянно развивается, появляются новые спортивные объекты. И я вижу, что в нашем городе комфортно заниматься спортом. Ведь физкультура – это –здоровье, а также заряд энергии и позитива на несколько дней вперед», - подчеркнула Ирина Долгополова.

К празднику также была приурочена церемония награждения тренеров тольяттинских спортивных школ. Им были вручены грамоты и благодарности от различных органов власти и памятные знаки «За служение людям».

В рамках праздника состоялся финал соревнований «Семейные старты», уже ставших для Тольятти традиционными. Также участники могли попробовать свои силы в пробном выполнении нормативов ГТО.

К горожанам, пришедшим на праздник, присоединились глава Тольятти Николай Ренц, депутат Госдумы Владимир Бокк, заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, руководители тольяттинской городской больницы №5 Алексей Кирсанов и Николай Каравашкин, активист профсоюза «Автоваза» Елена Сазонова и многие другие, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: зарядка с чемпионом Мероприятия Ольга Фомина

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