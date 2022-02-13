Нужен ли России спорт больших достижений

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Автор Максим Соколов/РИА Новости

Чем в конце концов закончится дело Камилы Валиевой, а равно всей команды русских фигуристов и всего фигуристского штаба, сейчас одному богу известно. Блюстители спортивной чистоты (МОК, ВАДA, USADA и пр.) используют старый прием "из жарка в ледок, из ледка в жарок". Что позволяет не просто покончить с конкретной замечательной спортсменкой, но и сломать волю всему сообществу фигурного катания. А поскольку русские фигуристки на льду кроют всех, то ради того, чтобы впредь так не было, можно и не поспешать. Пусть будет медленно, зато надежно.

На вопросы же "Что это было? Откуда в пробах Валиевой взялся (если взялся) триметазидин?" внятного ответа нет. Уже скоро десять лет, как русских спортсменов неистово жучат и дрючат за истинный или мнимый допинг. Уж точно они находятся под таким колпаком, что и группенфюрер Мюллер обзавидовался бы. В таких условиях смело употреблять препараты — это как ходить по Курфюрстендамм в буденовке и с волочащимся за плечами парашютом. Кому выгодно, чтобы блестящие успехи русской школы фигурного катания в одночасье и в аккурат на Олимпиаде все разом пошли коту под хвост, а фигуристы из триумфаторов превратились в презренных аутсайдеров, если не в уголовников? Американский "Акт Родченкова" предусматривает и это — не одному же Буту сидеть в американской тюрьме.

Ясно, что все это нужно было только штабу, который годами кропотливо вел своих питомцев от победы к победе, — больше некому.

Конечно, расследователи возразят, что вопросы "Кому выгодно?" и "Кому совершенно невыгодно?" лишь говорят о тоталитарном мышлении задающего их. На самом деле русские то думают о выгоде, а то не думают, и никогда не понять, в какой фазе они находятся. Кроме того, нам уже сообщали, что российский руководитель одновременно коварен, как древний змий, и слеп, как подземный крот. Очевидно, и спортивные руководители являют в себе такое же сочетание. Отсюда и самоубийственное решение накормить триметазидином безусловную фаворитку Игр. Такие уж они дураки — а прочие версии, чего их рассматривать.

Удивляться тут нечему. Та же логика, что и со Скрипалями, Кара-Мурзами, Быковыми, вторжением на Украину, etc. It works в одном случае — значит, будет работать и во всяком другом.

Но готовность принять и поддержать любое обвинение против своей страны — это уже такая не новость, что даже стало надоедать. С "хайли лайкли" тоже надо знать меру.

Более примечательны и более серьезны доводы тех, кто очень мало верит в "хайли лайкли" (сколько же можно?), но столь же мало верит и в теоретическую возможность выиграть против шулеров. И даже — назовем вещи своими именами — профессиональных мерзавцев. Ибо как еще назвать тех, кто втаптывает в грязь талантливую юную фигуристку?

И возникает вопрос — нельзя сказать, что совсем беспочвенный: "Мы в самом деле верили, что, выбрав позор (а лишение флага, герба и гимна есть позор — нас проводят под ярмом), можно заслужить корректное к себе отношение? Ведь свободная пресса (норвежская, канадская, etc.) еще до сюжета с триметазидином высказывалась о русских спортсменах так, что хоть вон святых неси. Хотя и формального повода не было, единственная причина заключалась в их спортивных успехах".

Возражение серьезное: сами успешные выступления, тем более не просто успешные, а еще и очень красивые, служили к славе России, противоречили тезису о грубой, невежественной, гнилосоломенной стране. Говоря на современном жаргоне, были фактором мягкой силы. И тем самым только производили озлобление у тех, кому всякая сила России — как бельмо в глазу.

А уж проводили русских под ярмом или не проводили, само по себе неприятие России никуда не исчезало. И напрасно мы надеялись на то, что "спорт — ты мир". А также благородство. Не на таких напали.

К тому присоединялось все более укрепляющееся в популярности суждение, что время международного большого спорта вообще прошло. И надо возвращаться к состоянию до 1952 года, когда наша страна не участвовала в Играх (да и в международных чемпионатах), а все больше были спартакиады и массовое физкультурное движение. Что в плане здоровья куда полезнее, чем спорт больших достижений. А уж когда являются всякие ВАДы да Икары Родченковы, доводы, что пора бы удалиться от зла и поощрить физкультурников, представляются еще более убедительными.

Возможно, олимпийское движение и вправду отжило свое. Но предложение хлопнуть дверью вызывает вопрос: а понимают ли сторонники плевания слюной, что предлагаемые ими изменения будут необратимы? Или, во всяком случае, очень трудны насчет обратного хода.

У спортивной индустрии (притом что активный век отдельно взятого спортсмена недолог) довольно длинный цикл. Тут можно сравнить проблему хоть со строительством вооруженных сил, хоть с существованием культурных образцов (Большой театр), хоть с академической наукой. А равно с высокотехнологичными отраслями промышленности, такими как космос, ВПК, авиапром, автопром, станкостроение. Прихлопнуть — дело недолгое, как два байта переслать. Восстанавливать — очень тяжело и далеко не всегда вообще возможно. Что-то утрачивается навсегда.

Одна из массовых претензий к реформаторам 90-х годов заключается как раз в том, что они были во власти иллюзий: все можно беспроблемно выключить — и потом в случае надобности опять включить. А школа, традиция, длительный инвестиционный цикл, подготовка новых кадров — это не забота. А потом вдруг выяснилось, что таки забота, да еще какая. Ломать — не строить, а вот потом строить заново — работа каторжная.

Но если раскассировать спорт больших достижений, при всех его изъянах и проблемах, будет та же самая необратимость. Возможно, хорошо забыть о международной спортивной бюрократии (да и национальную прижать) и больше не знать о существовании ВАДА — пусть промеж себя развлекаются. Но с учетом того, что ломать у нас опыт богатый, хорошо бы, прежде чем "заложил бы динамиту — ну-ка дрызнь", примерно прикинуть, как это оно будет и возможно ли в случае чего откатить назад.

Это серьезный расчет, который лучше производить с холодной головой, а не в обиде (вполне обоснованной) на профессиональных мерзавцев.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков