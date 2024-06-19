Новый зал самбо появился в Ленинском районе Самары

На новом борцовском ковре в отремонтированном спортивном зале сотрудники полиции смогут тренироваться и сдавать нормативы.

В открытии приняли участие координатор федерального партийного проекта «Za самбо» в Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, начальник Управления МВД России по г. Самаре, полковник полиции Дмитрий Урюпин, а также тольяттинский самбист, четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта, координатор партпроекта «Za самбо» в Пермском крае, капитан полиции Евгений Исаев.

«Сотрудник полиции для исполнения служебных обязанностей должен в том числе иметь хорошую физическую подготовку, а наш отечественный вид спорта - самбо как нельзя лучше подходит для этих целей. Приёмы самбо всегда помогали сотрудникам правопорядка задерживать преступников. И открытие нового зала для сотрудников полиции поможет им держать себя в форме и заниматься нашим видом спорта», - отметил Александр Живайкин.

Напомним, что в рамках партпроекта «Единой России» в Самарской области открыто 35 секций самбо для детей в школах, 17 оснащены новыми борцовскими коврами при поддержке партийного проекта «Za самбо».