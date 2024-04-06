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"Новая высота": борцы из 10 стран мира выступят в Самаре на турнире по греко-римской борьбе

6 апреля 2024 14:57
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Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

С 16 по 19 мая в Самаре состоятся V международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти И.А. Найвальта "Новая высота". Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Поединки пройдут в категориях 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.

В открытии соревнований примут участие титулованные спортсмены во главе с Героем РФ, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатором РФ Александром Карелиным.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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