"Новая высота": борцы из 10 стран мира выступят в Самаре на турнире по греко-римской борьбе

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С 16 по 19 мая в Самаре состоятся V международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти И.А. Найвальта "Новая высота". Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.



Поединки пройдут в категориях 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.



В открытии соревнований примут участие титулованные спортсмены во главе с Героем РФ, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатором РФ Александром Карелиным.

Фото: минспорта СО