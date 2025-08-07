136

Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе. Площадка с искусственной травой и хоккейными бортами возведена в поселке Рощинский.

Объект был востребован населением: юные любители спорта уже начали тренировки на новеньком газоне. Здесь же пройдут торжественные мероприятия в День физкультурника.

На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике

Всего в 2025 году по программе социально-экономического развития Самарской области и в рамках подготовки к XIII международному форуму «Россия – спортивная держава» в регионе возводятся 100 новых спортивных сооружений.

Фото: freepik.com