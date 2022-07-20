Норвежец Карлсен отказался играть с россияниномНепомнящим за титул чемпиона мира по шахматам

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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, пишут "Известия".

«У меня нет мотивации проводить еще один матч. Я просто чувствую, что уже не получу от этого многого, мне это не особо нравится. И хотя я уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам и всё такое, у меня нет никакого желания играть, так что я не буду», — заявил Карлсен Unibet Norway.

По словам норвежца, свое решение он принял во время проведения турнира претендентов, на котором Непомнящий одержал досрочную победу 3 июля. Об этом он уведомил главу международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и генерального директора Эмиля Сутовского.

«У меня не было никаких требований или предложений по поводу этой встречи. У них было несколько предложений, но суть была в том, что я был там, чтобы сказать им, что я не буду защищать свой титул в следующем матче на первенство мира, и у нас была небольшая дискуссия. Некоторые их предложения мне понравились, некоторые нет», — отметил Карлсен.

После его отказа соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

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