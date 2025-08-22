Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 

22 августа 2025 13:47
168
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.

Необычная спортивная площадка появится на территории школы № 9 городского округа Кинель. Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.

«Умное» оснащение разработано Минспортом России, а вот проект самой площадки создан в Самарской области специалистами Центра спортивной подготовки и впервые будет опробован в Кинеле. Проект содержит хоккейную коробку, внутри которой размещено игровое поле с полимерным покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Рядом расположится комплекс тренажеров для воркаута: рукоходы, турники, брусья, скамейки для пресса, канат, шведская стенка.

На данный момент готово основание площадки, установлен хоккейный борт вокруг игрового поля, завозится остальное оборудование. Впереди работы по его монтажу. Подрядчик планирует завершить все работы до конца августа и к 1 сентября передать школе готовый объект.

- По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году по всей Самарской области должны быть созданы 100 новых спортивных сооружений. Очень важно, что эти сооружения будут современными, безопасными, доступными для населения. Такой подход позволяет создавать новые условия для того, чтобы вовлекать жителей Самарской области в систематические занятия физкультурой и спортом и решать таким образом задачи, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин, - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская в ходе осмотра строящейся площадки.

Всего в 2025 году возводятся 100 новых спортивных сооружений в рамках стратегии социально-экономического развития Самарской области и в преддверии XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

 

Фото:   минспорта СО

