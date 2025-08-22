Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 

168

Необычная спортивная площадка появится на территории школы № 9 городского округа Кинель. Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.



«Умное» оснащение разработано Минспортом России, а вот проект самой площадки создан в Самарской области специалистами Центра спортивной подготовки и впервые будет опробован в Кинеле. Проект содержит хоккейную коробку, внутри которой размещено игровое поле с полимерным покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Рядом расположится комплекс тренажеров для воркаута: рукоходы, турники, брусья, скамейки для пресса, канат, шведская стенка.



На данный момент готово основание площадки, установлен хоккейный борт вокруг игрового поля, завозится остальное оборудование. Впереди работы по его монтажу. Подрядчик планирует завершить все работы до конца августа и к 1 сентября передать школе готовый объект.



- По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году по всей Самарской области должны быть созданы 100 новых спортивных сооружений. Очень важно, что эти сооружения будут современными, безопасными, доступными для населения. Такой подход позволяет создавать новые условия для того, чтобы вовлекать жителей Самарской области в систематические занятия физкультурой и спортом и решать таким образом задачи, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин, - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская в ходе осмотра строящейся площадки.



Всего в 2025 году возводятся 100 новых спортивных сооружений в рамках стратегии социально-экономического развития Самарской области и в преддверии XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

Фото: минспорта СО