Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске

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Немецкий теннисист Александр Зверев получил тяжелую травму во время полуфинала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), передает РИА Новости.

Зверев в пятницу встречался с Рафаэлем Надалем. Немец получил серьезную травму голеностопа во втором сете и не смог доиграть матч.

До травмы Надаль выиграл первый сет со счетом 7:6 (10:8). Второй сет тоже шел к тай-брейку - 6:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.

Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.

Фото: AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/РИА Новости