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Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске

3 июня 2022 20:50
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 Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.

Немецкий теннисист Александр Зверев получил тяжелую травму во время полуфинала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), передает РИА Новости.

Зверев в пятницу встречался с Рафаэлем Надалем. Немец получил серьезную травму голеностопа во втором сете и не смог доиграть матч.

До травмы Надаль выиграл первый сет со счетом 7:6 (10:8). Второй сет тоже шел к тай-брейку - 6:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.

Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.

 

Фото:   AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/РИА Новости

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