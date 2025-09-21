Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Команда Самарской области заняла третье место в общекомандном зачете.
В отдельных дисциплинах победителями и призерами стали:
С-1 1000 м
Илья Штокалов - золото
С-4 1000 м
Илья Штокалов, Егор Шандер, Михаил Павлов, Юрий Косых - серебро
С-1 200 м
Николай Золотарев - серебро
К-1 200 м
Кристина Полежай - серебро
К-4 200 м
Анна Панферова, Алена Вербина, Кристина Полежай, Елена Сивакова - бронза
С-2 500 м
Юрий Косых, Михаил Павлов - бронза
К-2 500 м
Алена Вербина, Кристина Полежай - золото
С-1 10000 м
Юрий Косых - золото
К-4 10000 м
Алексей Глебов, Евгений Антонов, Александр Шипанов, Максим Калашников - серебро
Фото: минспорта СО