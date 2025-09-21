Я нашел ошибку
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
22 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Уже прошло несколько мероприятий. В комфортной обстановке на открытом воздухе гости получают новые знания, знакомятся с интересными людьми и раскрывают свои творческие способности.
КультПРОсветПоляна заработала в Новокуйбышевске на площадке городского парка «Дубки»
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
в Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
21 сентября 2025 14:25
134
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Команда Самарской области заняла третье место в общекомандном зачете.

В отдельных дисциплинах победителями и призерами стали:

С-1 1000 м
Илья Штокалов - золото

С-4 1000 м
Илья Штокалов, Егор Шандер, Михаил Павлов, Юрий Косых - серебро

С-1 200 м
Николай Золотарев - серебро

К-1 200 м
Кристина Полежай - серебро

К-4 200 м
Анна Панферова, Алена Вербина, Кристина Полежай, Елена Сивакова - бронза

С-2 500 м
Юрий Косых, Михаил Павлов - бронза

К-2 500 м
Алена Вербина, Кристина Полежай - золото

С-1 10000 м
Юрий Косых - золото

К-4 10000 м 
Алексей Глебов, Евгений Антонов, Александр Шипанов, Максим Калашников - серебро

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

