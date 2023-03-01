Накануне боксерских поединков профессиональные спортсмены проведут мастер-классы для воспитанников спортшкол региона

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В воскресенье, 5 марта, в столице Самарской губернии состоится международная матчевая встреча по боксу между командами России и Республики Беларусь. Дружеская встреча объединит боксеров двух великих спортивных держав, послужит укреплению национальной системы спорта. На ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны.

Матчевая встреча по боксу пройдет на площадке нового спортивно-культурного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». (Самара, ул. Молодогвардейская, 222). Начало в 14:00.

Накануне боксерских поединков, 3 марта, профессиональные спортсмены проведут мастер-классы в Самаре и Тольятти для воспитанников спортивных школ 63 региона. Они пройдут на площадках СК «Молодежный» (Самара, ул. Аэродромная, 15) в 17:00 в СК «Труд» (Тольятти, ул. Карла Маркса, 37) в 16:00.

А также 4 марта в преддверии международного турнира боксеры сойдутся в «битве взглядов». Мероприятие состоится в 15:00 в СКК «Дворец спорта имени В.Высоцкого», зал пресс-конференций.

Фото: ru.freepik.com