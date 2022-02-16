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С 14.02.2022 года начался прием заявлений на назначение стипендий Губернатора Самарской области – членам сборных команд России по видам спорта бадминтон, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби, современное пятиборье, спорт глухих, спортивная гимнастика, спортивная борьба (дисциплины грэпплинг и панкратион), стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, тхэквондо (ВТФ), фехтование и футбол в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 11.04.2012 № 38 «О стипендиях Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области – членам спортивных сборных команд Российской Федерации».

Исчерпывающий перечень документов необходимо сдать в канцелярию министерства спорта Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 181-183/12 до 15.03.2022 включительно.

Перечень необходимых документов, бланки заявлений и образцы заполнения бланков размещены на сайте министерства спорта Самарской области по ссылке: стипендия спортсменам кандидатам в сборную команду России.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 337-23-17 (контактное лицо – Тепаева Наталья Георгиевна).