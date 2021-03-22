На всероссийских соревнованиях по чир спорту команда "Идеал" (Самара) смогла пробиться в финал

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С 19 по 21 марта в Нижнем Новгороде проходили всероссийские соревнования по чир спорту «Кубок Горького».



Самарскую область представляла сборная команда из 37 спортсменов и 5 тренеров.



При жесточайшей конкуренции из 46 юниорских чирлидинг-стантов команда "Идеал" (Самара) смогла пробиться в финал, попав в 9 топ - команд России.



3 место всероссийских соревнований заняли детские составы: чир-фристайл-группа "Идеал" и чирлидинг-стант "Чир стайл" (Тольятти), передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО