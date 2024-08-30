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На территории «Жигулёвской долины» прошёл Городской турнир по диск-гольфу

30 августа 2024 12:30
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на территории «Жигулёвской долины» прошёл Городской турнир по диск-гольфу

29 августа в диск-гольф-парке «Жигули» на территории «Жигулёвской долины» прошёл Городской турнир по диск-гольфу среди руководителей предприятий и организаций Тольятти.

Открывая турнир, директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко сказал: «Мы занимаемся не только технологическими инновациями, но и новыми подходами к досугу, нетворкингу. Поэтому мы с благодарностью откликнулись на предложение Всероссийской федерации диск-гольфа организовать на нашей территории диск-гольф-парк. К слову, на нём уже 7-8 сентября состоится финальный этап Профессионального Тура, куда съедутся лучшие диск-гольфисты страны. Приглашаю всех в качестве зрителей».

После жеребьёвки и небольшого мастер-класса игроки последовательно проходят трассу из 6 корзин. Турнир проходил в личном зачёте, то есть каждый играл за себя.

Борьба была настолько упорной, что после подсчёта всех очков для выявления победителя потребовалась дополнительная серия «пенальти» в виде патт-бросков.

По итогам турнира лучшими игроками стали:
✔ 5-е место турнира занял Дмитрий Ширяевский, представляющий технопарк «Жигулёвская долина».
✔ На 4-й строчке итоговой турнирной таблицы - Владимир Шараев из Торгово-промышленной палаты г. Тольятти.
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