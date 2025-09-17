На старт, внимание, марш: открываем регистрацию на забег «Чистый спорт»

111

Старт пройдет в первый день XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» 5 ноября в 09:00. 14+

Участники преодолеют дистанцию в 5 километров по историческому центру Самары, стартовав с крупнейшей площади Европы имени Валериана Куйбышева.

Участие в забеге смогут принять жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше абсолютно бесплатно.

Регистрация уже доступна: clck.ru/3PFtkB

Самара примет XIII международный форум «Россия - спортивная держава» с 5 по 7 ноября. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни.

Фото: минспорта СО