На старт, внимание, марш: открываем регистрацию на забег «Чистый спорт»

Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября – день рождения самарской канализации
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
На старт, внимание, марш: открываем регистрацию на забег «Чистый спорт»

17 сентября 2025 15:19
Участие в забеге смогут принять жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше абсолютно бесплатно.

Старт пройдет в первый день XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» 5 ноября в 09:00.  14+

Участники преодолеют дистанцию в 5 километров по историческому центру Самары, стартовав с крупнейшей площади Европы имени Валериана Куйбышева.

Участие в забеге смогут принять жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше абсолютно бесплатно.

Регистрация уже доступна: clck.ru/3PFtkB

Самара примет XIII международный форум «Россия - спортивная держава» с 5 по 7 ноября. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
17 сентября 2025, 16:58
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров. Благоустройство
26
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
17 сентября 2025, 16:48
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова. Культура
30
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
17 сентября 2025, 16:43
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан. Общество
66
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
239
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
199
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
369
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
345
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
439
