На стадионе «Солидарность-Арене» откроют музей истории футбола

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Концепцию и наполнение музейной экспозиции губернатор Дмитрий Азаров обсудил с фанатами футбольного клуба «Крылья Советов» в субботу, 17 апреля, перед матчем самарской команды с воронежским «Факелом».

Основу экспозиции составит коллекция действующего музея Самарского футбола, который сейчас располагается на улице Молодогвардейской в областной столице. Помещение общественному музею помог найти тогда ещё мэр областной столицы Дмитрий Азаров. За эти годы коллекция музея существенно расширилась, сейчас музей нуждается в новом помещении. Организаторам было предложено переместить музей на площадку «Солидарность-Арены», инициатива была поддержана.

«Мы начали подготовку к созданию музея истории команды «Крылья Советов, — доложил директор стадиона Виталий Иванов. — он будет располагаться со стороны сектора D и будет доступен для посетителей и в нематчевые дни».

Основная коллекция музея будет дополнена «народными» экспонатами. Обсуждая концепцию будущего музея, Дмитрий Азаров отметил, что он должен быть современным и интерактивным. К реализации проекта глава региона поручил привлечь самарских музейщиков.

«У нас есть молодые, креативные ребята, у которых много идей по организации современного музейного пространства,- подчеркнул губернатор. — Музей должен быть крутой, интересный. Понятно, что есть артефакты, но необходимо организовать и виртуальное пространство».

Дмитрий Азаров попросил болельщиков подключаться к работе, курировать проект, отметив, что только при участии самых преданных фанатов «Крыльев» можно создать самый лучший клубный музей.

Фото: ФК "КС"