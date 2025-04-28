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На стадионе «Динамо» в Самаре прошли городские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

28 апреля 2025 20:23
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В этом году они объединили более 150 участников от 4 до 18 лет - воспитанников учреждений дополнительного спортивного образования, частных клубов и отделений по акробатическому рок-н-роллу спортивных школ.

В минувшую субботу, 26 апреля, на стадионе «Динамо» в Самаре прошли городские соревнования по акробатическому рок-н-роллу на кубок Главы Самарского внутригородского района. В этом году они объединили более 150 участников от 4 до 18 лет - воспитанников учреждений дополнительного спортивного образования, частных клубов и отделений по акробатическому рок-н-роллу спортивных школ.

«Впервые соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в Самарском районе в 2016 году, а уже спустя три года, они приобрели статус соревнований на Кубок Главы Самарского внутригородского района. Сегодня это важная часть нашей спортивной жизни, особое достижение в том, что почти за десять лет нам удалось масштабировать турнир до межрегионального уровня», - рассказал Глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков.

Так, за все время проведения турниров в Самаре участниками соревнований становились также воспитанники спортивных школ и секций Ульяновской области, а в этом году побороться за победу приехали гости из города Энгельс Саратовской области.

Судейская коллегия оценивала подготовку участников в форматах исполнения «Соло», «Дуэт», пары и команды (4 командных дисциплины). В том числе судьи обращали вниманию на общую композицию выступления, качество исполнения танцевальных фигур и ритмичность. По итогу соревнований определены 70 победителей и призеров, в том числе 43 человека из Самары. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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