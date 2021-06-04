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В воскресенье, 6 июня, на самарской набережной пройдет традиционный забег Legal Run, участвовать в котором могут все желающие. Мероприятие проводится в целях популяризации здорового образа жизни и в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь».



В этом году организаторы приняли решение всем вместе помочь профессиональной спортсменке, пятиборке Елене Марчук, которая ещё недавно представляла наш регион на международной спортивной арене, а сейчас ведет борьбу с болезнью - раком сигмовидной кишки. За последние два года Елена прошла более 20 курсов химиотерапии. Сейчас она находится под пристальным внимание сотрудников НИИ им. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.



Каждый может стать благотворительным бегуном или CHARITY RUNNER. Для этого не обязательно быть опытным спортсменом или щедрым спонсором. Благотворительный бегун - это любой атлет, который бежит дистанцию в поддержку фонда. На период забега он становится послом, представителем благотворительной организации. Все средства, собранные участниками и партнерами забега, будут направлены на спасение тяжелобольных.



Общая дистанция забега составит 3 километра. В детском забеге (дистанция - 200 метров) могут участвовать ребята младше 10 лет. Детский забег проводится бесплатно. Для остальных предусмотрен благотворительный взнос - 500 рублей.



Регистрация участников на сайте legal.run или на стойке регистрации в день забега с 9:00 до 10:00. Старт детского забега в 10:00, основного - в 10:30.