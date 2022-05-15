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На первенстве России по авиамодельному спорту сборная Самарской области завоевала бронзовые медали

15 мая 2022 23:27
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В соревнованиях приняли участие свыше 70 спортсменов из различных регионов страны.

В Тюменской области завершилось первенство России по авиамодельному спорту среди юниоров в классе кордовых моделей воздушного боя F-2D.

В соревнованиях приняли участие свыше 70 спортсменов из различных регионов страны. По итогу командного турнира сборная Самарской области, в которую вошли: пилот Алексей Галиуллин (Тольятти), механик-пилот Алексей Ярушкин (Самара) и механик команды Владимир Ше Сан Дек (Тольятти) завоевала бронзовые медали. На первом месте команда Москвы, на втором - сборная Тюменской области.

В состязаниях экипажей самарский дуэт Алексей Галиуллин и Алексея Ярушкин завоевал серебряную награду, уступив соперникам из Тюменской области. 

 

Фото:   минспорт СО 

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