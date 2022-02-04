На Олимпиаде прошли первые командные соревнования по фигурному катанию

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На Олимпиаде уже прошли первые командные соревнования по фигурному катанию. Российские танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили ритм-танец и заняли 2-е место.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе у пар. Сборная России идет на втором месте в командном турнире Олимпиады.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова в короткой программе у спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Российские хоккеистки обыграли швейцарок в первом матче на Играх в Пекине. Матч завершился со счётом 5:2.

Олимпиаду в Пекине в течение ближайших двух недель можно смотреть на канале "Россия 1" и медиаплатформе "Смотрим". Сегодня в 15:00 пройдет церемония открытия Игр-2022, передает Радио Маяк.