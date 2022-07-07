На оформление Карты болельщика подано более 32 тыс. заявлений

150

Более 32 тыс. заявлений на оформление Карты болельщика подано с момента работы сервиса.

По данным на 8:00 7 июля:

более 30 тыс. заявлений подано через портал Госуслуг;

более 2 тыс. — оформлено в МФЦ.

На данный момент выдано около 2,5 тыс. Карт болельщика.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.06.2022 № 1140 время обработки и проверки данных может занять до 72 часов.

5 июля доработан сервис проверки фотографий и уведомления пользователей о статусе проверки изображения. Это позволило, в случае несоответствия фотографии требованиям, проинформировать заявителя о конкретной причине несоответствия. Например, если слишком темное или светлое фото, несоответствие угла поворота или наклона головы, темный фон и т.д.

Подробные требования и примеры корректных снимков можно также увидеть на старте оформления заявки, кликнув на раскрывающийся список «Фото».

При этом около половины (порядка 14 тыс.) проверенных заявок одобрены, фотографии подтверждены, дальше этим пользователям необходимо пройти идентификацию в МФЦ. Проверьте статус своей заявки в личном кабинете.

Для оформления Карты необходимо подать заявление на Госуслугах или лично посетить МФЦ. Далее подтвердить данные в заявлении можно в МФЦ 11-ти регионов.

Сервис по оформлению Карты болельщика запущен 4 июля 2022 года.