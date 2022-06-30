На набережной стартовал фестиваль «Самара Open Комус Fest»

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С 29 июня по 3 июля на II очереди набережной (Первомайский спуск) развернется масштабное спортивное мероприятие по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest».

Ежегодно фестиваль встречает более 1 000 участников! В этом году соревнования пройдут на 20 игровых площадках по шести видам спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжный паркур, пляжный алтимат и пляжное регби.

Самарцев приглашают поддержать спортсменов и принять участие в различных конкурсах фестиваля.

Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании «Комус».

Фото: администрация Самары