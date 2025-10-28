159

На массовый забег «Чистый спорт» зарегистрировалось уже более 6500 участников!

Старт пройдет в первый день XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» 5 ноября в 08:00 и станет отправной точкой!

Участники преодолеют дистанцию в 5 километров по историческому центру Самары, стартовав с крупнейшей площади Европы имени Валериана Куйбышева.

Участие в забеге смогут принять жители и гости Самарской области в возрасте от 14 лет и старше абсолютно бесплатно!

Выдача стартовых пакетов

