На лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках

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Сегодня на трассах «Чайки» состоялись гонки на собачьих упряжках. На старт выходили лыжники, которые проходили дистанцию в связке с собакой, а также состоялись заезды запряженных саней.

Соревнования организованы подведомственным учреждением минспорта спортивной школой «Чайка» и клубом спортивного собаководства «Айсберг». Спортивно-физкультурные активности проходили на верхней поляне лыжной базы спортивной школы «Чайка» ежедневно в дни новогодних праздников в рамках физкультурного фестиваля «Спортландия».

Проведение массовых физкультурных мероприятий способствует популяризации здорового образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что влечет за собой укрепление здоровья детей и молодежи и повышение продолжительности жизни старшего поколения и отвечает целям национальных проектов России.

Фото: минспорта СО