На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза

Более 70 любителей лыжного спорта разного возраста вышли сегодня на старт забега свободным стилем, который прошел на верхней поляне лыжной базы спортивной школы «Чайка». (0+)

Забег был посвящен новогодним праздникам. Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Спортландия», который продолжится до 11 января. Вход на все мероприятия фестиваля свободный!

Фото: Максим Калинкин/ минспорта СО