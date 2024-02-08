На «Лыжне России» в Самаре пройдет мероприятие для семейных команд

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10 февраля 2024 года Самарская область присоединится к XLII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Центральный старт в нашем регионе пройдет в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка».



Комиссия по допуску участников работает ежедневно с 12:00 до 20:00, в день проведения гонки — с 08:30 до 10:00 (на дистанции 5 км и 10 км) и с 08:30 до 12:00 (на массовый забег 2 км) по адресу: Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, главный корпус ГАУ ДО СО СШ «Чайка», пресс-центр, 2-й этаж, вход со двора.

Индивидуальные участники предоставляют в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск или документ за личной подписью о персональной ответственности за свое здоровье (только для участников старше 18 лет). Групповые заявки принимаются при наличии подписи руководителя, подписи и печати врача.



Продолжается регистрация участников гонки через портал Госуслуг. Чтобы зарегистрироваться, нужно набрать в поиске «Лыжня России», отметить регион: Самарская область, подтвердить свои данные и выбрать желаемую дистанцию. Зарегистрировать можно как себя, так и детей.



В поддержку года семьи, объявленного президентом России в 2024 году, на «Лыжне России» пройдет мероприятие «Спортивная семья», в рамках которого состоится розыгрыш семейных абонементов на посещение фитнес-центров и бассейнов Самары. Принять участие в нем могут семьи, которые выходят на старт «Лыжни России» всей семьей (от трех человек и больше). Анкета для участия в розыгрыше выдается семейным командам в комиссии по допуску. Официальный хэштег мероприятия: #спортивнаясемья63.



Старт и финиш «Лыжни России» расположатся у главного корпуса спортивной школы «Чайка», дистанция будет проложена по туристической трассе с переходом через шоссе. В связи с этим вводится ограничение движения автомобилей в районе лыжной базы с 06:00 до 16:00 10 февраля.



Программа «Лыжни России»:

Суббота, 10 февраля

10:20 Старт на дистанцию 5 км – юноши 2006-2013 г.р.

10:35 Старт на дистанцию 5 км – девушки 2006-2013 г.р.

10:50 Старт на дистанцию 10 км – мужчины 2005 г.р. и старше

11:00 Старт на дистанцию 10 км – женщины 2005 г.р. и старше

11:40 Церемония открытия

11:50 Церемония награждения победителей и призеров старта на 5 км

12:00 Старт массового забега на 2 км – 2016 г.р. и старше

12:10 Церемония награждения победителей и призеров старта на 10 км

13:00 Закрытие мероприятия