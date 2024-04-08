На Кубке России по спортивному ориентированию Анна Дворянская из Самарской области стала третьей 

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В Северной Осетии состоялся Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше с квалификацией не ниже I спортивного разряда из 34 субъектов РФ.



В многодневном кроссе среди женщин на дистанции 4,9 км с 17 контрольными пунктами представительница Самарской области, мастер спорта Анна Дворянская показала 4-е время, у мужчин на 5,8 км с 22 контрольными пунктами кандидат в мастера спорта Федор Федоров стал 64-м.



В кросс-лонге с общего старта на 7,1 км с 22 контрольными пунктами Анна Дворянская стала 3-й и выиграла бронзовую медаль. А Федор Федоров на дистанции 9,3 км с 27 пунктами занял 42-е место.

Фото: минспорта СО