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На FONBET сборах в Турции «Крылья Советов» проведут 8 матчей

9 января 2024 15:41
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«Крылья» проведут все 3 учебно-тренировочных сбора в Турции. Первый сбор пройдет с 13 по 26 января, второй – с 31 января по 13 февраля, третий – с 17 февраля по 1 марта.

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» соберутся после отпуска 13 января в Москве, откуда отправятся на сборы в Турцию. До начала сборов игроки работают по индивидуальной программе.

«Крылья» проведут все 3 учебно-тренировочных сбора в Турции. Первый сбор пройдет с 13 по 26 января, второй – с 31 января по 13 февраля, третий – с 17 февраля по 1 марта.

На 30 января у команды запланировано УМО.

В рамках первого сбора у «Крыльев» запланировано 2 контрольных матча с командами из Сербии – 24 января с «Вождовац» и 26 января с «Раднички 1923». На втором тренировочном сборе 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией», 7 февраля с армянским «Пюником», а 13 февраля с грозненским «Ахматом». Встречи будут показаны в прямом эфире на ютуб-канале «Крылья Советов».

На третьем сборе пройдут 19 февраля две игры с московским «Динамо», а 25 февраля состоится матч с «Химками».

Свой первый матч после возобновления чемпионата «Крылья» проведут в Ростове-на-Дону против «Ростова», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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