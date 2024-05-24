На ЧР по спорту слепых самарские велосипедисты завоевали две медали

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С 18 по 22 мая в Ижевске проходил чемпионат России по велоспорту-тандем-шоссе спорта слепых. В соревнованиях приняли участие 9 экипажей из 5 регионов России.



Самарскую область представили спортсмены регионального отделения Всероссийской федерации спорта слепых.



В гонке с раздельным стартом на 25 километров экипаж в составе: Григорий Марченко с пилотом Виктором Долматовым - завоевал серебряную медаль с результатом 31 минута 58,6 секунды.



В кольцевой гонке тандем в составе: Владислав Воропаев с пилотом Кириллом Коровниченко - преодолел дистанцию 95 километров за 2 часа 31 минуту 27,8 секунды и также стал серебряным призером.

Фото: минспорта СО