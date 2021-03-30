На чемпионате и первенстве ПФО по смешанному боевому единоборству (ММА) сборные команды СО добились очередного успеха

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На завершившемся в Казани, во Дворце единоборств «Ак Барс» чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) сборные команды Самарской области добились очередного успеха.

В первенстве среди юношей 16-17 лет Самарская область заняла первое место, намного опередив ближайших конкурентов из Саратовской и Нижегородской области. Особенно хорошо наши бойцы смотрелись в тяжелых весовых категориях. Леонид Афонин победил в весе до 93 кг, Александр Стрельников – в категории до 77,1 кг, а Джамал Гусейнов – в весе до 70,3 кг. Еще одно «золото» добыл в легком весе до 48 кг Мухаммад Юсупов. У их товарищей два вторых и три третьих места.

Труднее складывалась борьба во взрослом чемпионате. Здесь также отличились наши тяжеловесы: Магомед Магомедгаджиев первенствовал в категории до 120,2 кг, а Алексей Букарев – в супертяжелом весе свыше 120,2 кг. У Самарской области два «серебра» и сразу девять бронзовых медалей. В командном зачете наша сборная всего 1 балл уступила победителю – команде Ульяновской области. Костяк обеих сборных составили бойцы из Самары, Тольятти, Сызрани.

Итог выступления прокомментировал президент федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов.

" Спортсмены федерации второй год показывают отличный результат. Это следствие работы всей большой семьи федерации: спортсменов, тренеров, руководства. Хочу от всего сердца поздравить наших спортсменов с победами и сказать слова поддержки тем, кто в этот раз не поднялся на пьедестал победителей. Вы все большие молодцы! Радостно видеть, как подрастает наша молодежь, как она тренируется в залах и показывает хорошие результаты на соревнованиях всех уровней. Так держать!"

Александр Гурьянов подтвердил статус стипендиатов федерации на 2021 год. В их числе: Алексей Букарев, Магомед Магомедгаджиев,

Ширинбек Хайруллоев, Артем Авдеев. Как президент профессиональной лиги ММА OPEN FC, Гурьянов предложил подписать контракт с лигой двум спортсменам: самарцу Антону Захарчеву и тольяттинцу Георгию Журавскому, которые уже предстоящим летом смогут выступить на одном из турниров, передает пресс-служба администрации Тольятти со ссылкой на агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».