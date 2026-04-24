В Жигулёвске раскрыта ночная кража из магазина

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску обратился представитель сетевого магазина. Заявитель пояснил, что неизвестный ночью отжав запорное устройство входной двери, проник в торговое помещение, где похитил с прилавка продукты питания и алкогольную продукцию.

Сотрудники органов внутренних дел запросили и изучили финансовую документацию, согласно которой причинённый ущерб составил более 5 000 рублей.

Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку с описанием примет злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска, получив сведения о подозреваемом, предположили, что им может быть 51-летний безработный мужчина, проживающий неподалёку в общежитии, ранее судимый за имущественные преступления. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина признал вину в совершении кражи и выразил готовность сотрудничать со следствием. Он пояснил, что похищенные продукты питания и алкоголь употребил.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.