На базе отдыха "Радуга" стартовала областная спартакиада среди лиц старшего возраста

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На территории оздоровительной базы отдыха "Радуга" стартовала областная спартакиада среди лиц старшего возраста.



В соревнованиях принимают участие 35 команд из городских округов и муниципальных районов Самарской области. В программу Спартакиады войдут состязания по 8 дисциплинам: дартс, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис, плавание, легкая атлетика (кросс), комбинированная эстафета, гимнастика.



По итогам Спартакиады будет сформирована сборная команда Самарской области, которая представит наш регион на VII Спартакиаде пенсионеров России, которая запланирована к проведению на август 2022 года.

Фото: минспорт СО