Минспорта Самарской области пытается добиться отсрочки для подачи документов ЦСК ВВС на участие в ВХЛ

141

Участие самарского ЦСК ВВС в чемпионате ВХЛ следующего сезона остаётся под вопросом. Клуб рискует не успеть подать документы на участие в турнире до установленного крайнего срока – 30 апреля.



Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский рассказал Metaratings.ru, что взаимодействует с ФХР по вопросу отсрочки дедлайна для клуба и прокомментировал сложившуюся ситуацию.



«На сегодняшний день не определено в какой лиге примет участие хоккейный клуб ЦСК ВВС в новом сезоне. Данный вопрос будет прорабатываться с новым руководством, перед которым будет поставлена задача, собрать новую команду, в приоритете которой будут местные воспитанники. Но первоочередная задача - закрыть долги перед игроками и тренерами. Сложившаяся ситуация возникла из-за неудовлетворительной работы администрации клуба, что привело не только к финансовым затруднениям, но и неудовлетворительным спортивным результатам в завершившемся сезоне. Необходимо время, чтобы навести порядок», – цитирует Кобылянского Metaratings.ru.