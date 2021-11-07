Минспорт СО: о посещении спортивных залов и бассейнов с 8 ноября   

257

С 8 ноября совершеннолетние граждане допускаются к посещению бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

- QR-кода с единого портала государственных услуг;

- сертификата профилактической прививки от COVID-19;

- сведений о перенесенном заболевании COVID-19;

- отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (72 часа).



С 8 ноября спортивные мероприятия будут проводиться при заполняемости помещения не более чем на 50%. И допускаться граждане при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

- QR-кода с единого портала государственных услуг;

- сертификата профилактической прививки от COVID-19;

- сведений о перенесенном заболевании COVID-19;

- отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (72 часа).



С 8 ноября решение о возобновлении тренировочного процесса для несовершеннолетних граждан принимают оперативные штабы муниципальных образований Самарской области исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории соответствующего муниципального образования. Информация о принятых оперативным штабом каждого муниципального образования Самарской области решениях в части работы объектов спортивной инфраструктуры будет предоставляться дополнительно.



До конца ноября для несовершеннолетних на территории Самарской области отменены детско-юношеские соревнования, включая межрегиональные, всероссийские и международные.

Фото: минспорт СО