Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

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В России признали самбо олимпийским видом спортом. Соответствующий приказ был подписан Михаилом Дегтяревым.

"Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта", – написал министр спорта РФ в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что теперь самбо "получает дополнительные возможности по развитию и поддержке".

В 2021 году Международная федерация самбо получила полное признание Международного олимпийского комитета, пишет Смотрим.

Ранее министерство спорта РФ не признало хоббихорсинг видом спорта. Дегтярев заявил, что не планирует популяризировать этот вид досуга.