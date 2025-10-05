Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»

137

Председатель Олимпийского комитета РФ и министр спорта Михаил Дегтярев 5 октября дал старт Всероссийской спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант» в Москве, пишут "Известия".

Акция направлена не на проверку знаний, а на знакомство участников с историей спорта. Центральной площадкой мероприятия стал Национальный центр «Россия» в столице, где с приветственным словом выступил министр спорта.

«Впереди будет большой рост, но и главное, конечно, — это проверить свои знания, это помнить нашу великую спортивную историю, историю Советского Союза, историю России. Не забывать, что Россия — спортивная держава», — заявил Дегтярев в ходе открытия.

«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России. По словам Дегтярева, офлайн на мероприятии присутствуют 51 тыс. человек, а дистанционно — 250 тыс. Участники решают тестовые вопросы с четырьмя вариантами ответов, которые затем будут разбирать вместе с экспертами.

Задания касаются в том числе Олимпийских игр, здорового образа жизни, истории физической культуры и спорта в России. Организатором выступает Олимпийский комитет России при поддержке Минспорта, а инициатором идеи стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.