Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.
КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»

5 октября 2025 16:10
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.

Председатель Олимпийского комитета РФ и министр спорта Михаил Дегтярев 5 октября дал старт Всероссийской спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант» в Москве, пишут "Известия".

Акция направлена не на проверку знаний, а на знакомство участников с историей спорта. Центральной площадкой мероприятия стал Национальный центр «Россия» в столице, где с приветственным словом выступил министр спорта.

«Впереди будет большой рост, но и главное, конечно, — это проверить свои знания, это помнить нашу великую спортивную историю, историю Советского Союза, историю России. Не забывать, что Россия — спортивная держава», — заявил Дегтярев в ходе открытия.

«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России. По словам Дегтярева, офлайн на мероприятии присутствуют 51 тыс. человек, а дистанционно — 250 тыс. Участники решают тестовые вопросы с четырьмя вариантами ответов, которые затем будут разбирать вместе с экспертами.

Задания касаются в том числе Олимпийских игр, здорового образа жизни, истории физической культуры и спорта в России. Организатором выступает Олимпийский комитет России при поддержке Минспорта, а инициатором идеи стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
173
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
212
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
429
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
495
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
1017
