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Международная федерация хоккея продлила отстранение российских хоккеистов от соревнований

23 марта 2023 11:18
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Международная федерация хоккея продлила отстранение российских хоккеистов от соревнований

Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных РФ и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в сезоне 2023/24 под эгидой организации.

Такое решение было принято в среду, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что «на основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией», специализирующейся на их оценке, «совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно».

В конце февраля прошлого года совет IIHF отстранил российскую и белорусскую сборные команды от международных соревнований на неопределенный срок — из-за ситуации на Украине.

Кроме того, IIHF отобрала у России право проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира в этом году.

Таким образом, российская сборная пропустит уже третий чемпионат мира подряд, пишет МК.

ФОТО: PXHERE.COM

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