«Мега-Лада» постарается вернуть в Тольятти «золото» мотогонок на льду в следующем году

142

Задачи не меняем – побеждать всегда и везде. На СТК имени Анатолия Степанова прошла пресс-конференция гоночной команды «Мега-Лада», посвященная старту зимнего сезона.



Журналистам представили состав команды, рассказали о готовности клуба к новому сезону и подтвердили, что команда постарается вернуть в Тольятти «золото» мотогонок на льду в следующем году.



В зимнем сезоне 2022/23 в Тольятти пройдет три гонки. 24-25 декабря – этап чемпионата России. 28-29 января – командный чемпионат России. 25-26 февраля – финал Кубка России.



Будем болеть за «Мега-Ладу»!

Фото: скриншот видео