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«Мега-Лада» постарается вернуть в Тольятти «золото» мотогонок на льду в следующем году

24 ноября 2022 16:17
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На СТК имени Анатолия Степанова прошла пресс-конференция гоночной команды «Мега-Лада», посвященная старту зимнего сезона.

Задачи не меняем – побеждать всегда и везде. На СТК имени Анатолия Степанова прошла пресс-конференция гоночной команды «Мега-Лада», посвященная старту зимнего сезона.

Журналистам представили состав команды, рассказали о готовности клуба к новому сезону и подтвердили, что команда постарается вернуть в Тольятти «золото» мотогонок на льду в следующем году.

В зимнем сезоне 2022/23 в Тольятти пройдет три гонки. 24-25 декабря – этап чемпионата России. 28-29 января – командный чемпионат России. 25-26 февраля – финал Кубка России.

Будем болеть за «Мега-Ладу»!

 

Фото:   скриншот видео

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