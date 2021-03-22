Матчи пятого тандема чемпионата России по баскетболу 3х3 состоялись в Самаре

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20 и 21 марта в Самаре на площадке «МТЛ Арены» прошли матчи очередного «тандема» (спаренного тура) чемпионата России по баскетболу 3х3.

Самара впервые принимала турнир по баскетболу 3х3 такого уровня. И, по общему признанию, справилась с его организацией на отлично. А представители БК «Самара», принимавшие участие и в женской, и в мужской категориях, в борьбе с сильнейшими командами страны сумели порадовать своих болельщиков.

Девушки прошли оба игровых дня без поражений, выиграв все шесть проведенных матчей (и, соответственно, два тура). В субботу победу на туре добыли Олеся Косякова, Виктория Трофимова, Анастасия Пиженко и Людмила Сапова. В воскресенье Олесю Косякову заменила Елизавета Еремина. Двойная победа на домашней площадке позволила «Самаре» укрепить свои позиции на вершине сводного рейтинга чемпионата России.

Мужская команда (Дмитрий Приходько, Михаил Ермилов, Иван Ребров и Данила Чикарев) за два дня проиграла лишь один матч. В субботу она впервые выиграла тур чемпионата России, а в воскресенье заняла третье место (победа досталось столичной команде Inanomo, лидеру сводного рейтинга чемпионата). Благодаря этим результатам «Самара» занимает место в группе лидеров чемпионата России.

Следующий тандем чемпионата России состоится в Екатеринбурге.