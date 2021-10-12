«Локомотив» хотел переманить главного тренера «Крыльев Советов»

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Московский «Локомотив» рассматривал возможность нанять на должность главного тренера команды наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Об этом сообщает сайт Рейтинг Букмекеров, где помимо новостей спорта пользователи могут найти прогнозы на матчи, а также обзоры и бонусы букмекерских контор.

По данным источника, директор по развитию спорта «Локомотива» Ральф Рангник рассматривал кандидатуру Осинькина до того, как было принято решение назначить немца Маркуса Гисдоля.

Руководство «железнодорожников» надеялось, что главный тренер самарского клуба поможет «Локомотиву» совершить трансфер 16-летнего полузащитника Сергея Пиняева.

Напомним, что после поражения от «Ростова» (1:2) 3 октября руководство столичного клуба приняло решение уволить сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера команды. «Красно-зеленые» не побеждали в 5 матчах подряд.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Под руководством 56-летнего специалиста самарский клуб занял первую строчку в турнирной таблице Первенства Футбольной национальной лиги сезона-2020/21, набрав 101 очко в 42 играх.

В сезоне Российской Премьер-Лиги-2021/22 подопечные Осинькина после 10 туров с 13 очками занимают 10-ю строчку турнирной таблицы. На их счету 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.

В следующем туре коллектив из Самары примет на своем поле ФК «Нижний Новгород» в воскресенье, 17 октября.