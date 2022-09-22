Лидия Рогожинская поздравила сборную региона по настольному теннису с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде

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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила сборную 63 региона по настольному теннису с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.



По итогам Спартакиады в копилке самарских теннисистов три медали: золото - в женском командном турнире, серебро - в женском одиночном разряде и бронза - в смешанном парном разряде.



Перед заключительным видом спорта в программе Всероссийской спартакиады Самарская область входит в ТОП-10 общекомандного зачета субъектов Российской Федерации. Она располагается на 8-м месте с 615 очками. Лидирует сборная команда Москвы (4016 очков), на втором месте команда Санкт-Петербурга (2374). Тройку лидеров замыкает Московская область (1898).



«Спасибо спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты, показанные на главном старте сезона. При личном участии и внимании к вопросам спорта со стороны Губернатора Дмитрия Азарова у наших спортсменов есть современные условия, чтобы стремиться к высоким достижениям, а нам радоваться их победам», - подчеркнула Лидия Рогожинская.



На сегодняшний день в спортивных соревнованиях Спартакиады приняли участие 9144 человека из 82 субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус, в том числе: 6983 спортсмена и 2161 человек - руководители, тренеры и иные специалисты.

Фото: минспорта СО